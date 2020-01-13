Рената Литвинова показала ногу, травмированную в ДТП

//Шоу-бизнес 13+

13 января 2020, 09:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

актриса Рената Литвинова, Genrietta Peryan/Global Look Press

Известная актриса Рената Литвинова накануне в день своего 53-летия попала в ДТП – ее сбила автоледи. В сети появилась видеозапись, на которой знаменитость демонстрирует пострадавшую в аварии ногу.

Литвинова получила травмы руки, ноги и подбородка, который даже пришлось зашивать. Врачи после оказания Ренате первой помощи отпустили ее домой. Вечером артистка отправилась праздновать день рождения с друзьями.

На мероприятии оказалась журналистка Ксения Собчак, которая и опубликовала видео, на котором можно рассмотреть ногу Литвиновой, покрытую огромными синяками. Актриса, несмотря на травмы, находилась в прекрасном расположении духа.