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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Рената Литвинова показала ногу, травмированную в ДТП

, 09:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Рената Литвинова показала ногу, травмированную в ДТП
актриса Рената Литвинова, Genrietta Peryan/Global Look Press

Известная актриса Рената Литвинова накануне в день своего 53-летия попала в ДТП – ее сбила автоледи. В сети появилась видеозапись, на которой знаменитость демонстрирует пострадавшую в аварии ногу.

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Литвинова получила травмы руки, ноги и подбородка, который даже пришлось зашивать. Врачи после оказания Ренате первой помощи отпустили ее домой. Вечером артистка отправилась праздновать день рождения с друзьями.

На мероприятии оказалась журналистка Ксения Собчак, которая и опубликовала видео, на котором можно рассмотреть ногу Литвиновой, покрытую огромными синяками. Актриса, несмотря на травмы, находилась в прекрасном расположении духа.

ЕТ

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