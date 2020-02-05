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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Предполагаемая супруга Петросяна сменила цвет волос и резко похорошела

, 21:52 [ «Аргументы Недели» ]

Предполагаемая супруга Петросяна сменила цвет волос и резко похорошела
парикмахерская, pixabay.com

Предполагаемая возлюбленная юмориста Евгения Петросяна сменила цвет волос и резко похорошела. Татьяна Брухунова раньше отдавала предпочтение своему натуральному светло-русому оттенку шевелюры.

Помощница Петросяна не сделала со своими волосами ничего радикального – лишь прибегла к стандартной процедуре тонирования.

В результате этого локоны Татьяны стали немного светлее. Удивительно, но это небольшое изменение существенно изменило внешность молодой женщины. Светлая кожа Брухуновой теперь выглядит более персиковой, и, как многим, кажется освежает ее внешность.

 

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ЕТ

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