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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Бывшая участница «Уральских пельменей» предложила свою поправку в Конституцию

, 13:17 [ «Аргументы Недели» ]

Бывшая участница «Уральских пельменей» предложила свою поправку в Конституцию
Фото: Инстаграм Юлии Михалковой.

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова, известная как участница шоу «Уральские пельмени», только на днях узнала о том, что в России обсуждают поправки к Конституции.

«Так, у нас, оказывается, Конституцию меняют? Впервые за две недели появилось время почитать новости. И сразу такое событие», – написала Михалкова в своем Инстаграм 4 февраля.

Михалкова решила предложить свою поправку – она касается красоты.

«А я почему-то сразу подумала, что в тексте этого главного документа остро не хватает слова «красота». Там есть про любовь, доброту, уважение и справедливость. А про красоту нет. Надо добавить!», – написала Михалкова и предложила своим подписчикам порассуждать на эту тему.

ДВа

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