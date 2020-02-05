Бывшая участница «Уральских пельменей» предложила свою поправку в Конституцию

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова, известная как участница шоу «Уральские пельмени», только на днях узнала о том, что в России обсуждают поправки к Конституции.
«Так, у нас, оказывается, Конституцию меняют? Впервые за две недели появилось время почитать новости. И сразу такое событие», – написала Михалкова в своем Инстаграм 4 февраля.
Михалкова решила предложить свою поправку – она касается красоты.
«А я почему-то сразу подумала, что в тексте этого главного документа остро не хватает слова «красота». Там есть про любовь, доброту, уважение и справедливость. А про красоту нет. Надо добавить!», – написала Михалкова и предложила своим подписчикам порассуждать на эту тему.