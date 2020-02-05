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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Срок рассмотрения предложений ко второму чтению законопроекта о поправке к Конституции РФ может быть продлен

, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]

Срок рассмотрения предложений ко второму чтению законопроекта о поправке к Конституции РФ может быть продлен
Андрей Клишас. Фото сайт Совета Федерации.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ Андрей Клишас заявил, что общероссийское голосование должно стать решающим обстоятельством с точки зрения внесения или невнесения изменений в Конституцию.

Он напомнил, что Госдума уже продлила срок рассмотрения предложений ко второму чтению законопроекта о поправке к Конституции РФ. Он не исключил, что этот срок будет продлен еще раз, если возникнет такая необходимость, поскольку поступает большое количество предложений.

Андрей Клишас затронул и тему процедуры голосования. По словам сенатора, общероссийское голосование нужно сделать решающим обстоятельством с точки зрения внесения или невнесения изменений в Конституцию.

ДВа

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