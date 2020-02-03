Данные ВЦИОМ проанализируют в рабочей группе по внесению изменений в Конституцию

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3 февраля 2020, 21:48 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Клишас. Фото сайт Совета Федерации.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Андрей Клишас заявил, что в рабочей группе по внесению изменений в Конституцию РФ внимательно проанализируют данные ВЦИОМ.

По его словам, результаты опроса хорошо показывают, какие поправки, предложенные президентом, требуют дополнительных разъяснений для людей.

«Рабочая группа продолжает работу над поправками, интерес к внесению изменений в Конституцию большой, предстоит еще проделать большую работу, начали активно поступать предложения из регионов», – сказал сенатор.

Андрей Клишас также отметил, что следующее заседание состоится 4 февраля.

Ранее сенатор заявил, что в связи с большим количеством поправок в Конституцию, которые предлагают как члены рабочей группы, так и граждане, регионы, институты гражданского общества, сопредседатели рабочей группы намерены обратиться к президенту РФ и Госдуме с предложением продлить срок для внесения поправок в принятый Думой в первом чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ.