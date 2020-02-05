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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Актриса Ольга Дибцева рассказала о радостях материнства

, 13:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Актриса Ольга Дибцева рассказала о радостях материнства
Фото из соцсетей, Instagram dibulik

Звезда «Холопа» Ольга Дибцева - одна из самых трудолюбивых актрис российского кино. Она, несмотря на молодой возраст, сыграла в более чем 60 картинах. 

Совсем недавно Ольга стала мамой. В интервью сайту Teleptogramma.pro, артистка рассказала о радостях материнства. 

«Я безумно счастлива, что у меня родилась девочка, потому что для меня дочь – это подруга, с которой мы будем выбирать наряды, готовить печенюшки, я смогу ей что-то подсказывать,» - поделилась звезда.

Дибцева уверена: для нее рождение ребенка стало вдохновением, а не поводом закрыться дома или уйти в декрет. Неугомонная Оля начала работать почти сразу после родов, а помог в этом особый настрой на рождение ребенка. Будущая мама ходила на курсы, пыталась разобраться во всем до рождения первенца.

Кроме того, супруг Дибцевой, Роман Бочаров, оказался прекрасным папой, несмотря на то, что очень занят и загружен работой. Он даже чаще просыпается ночью, чтобы перепеленать или покормить дочку, как призналась сама звезда.

ЕЧ

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