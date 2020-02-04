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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Телеведущая Юлия Барановская извинилась перед Ксенией Бородиной

, 20:27 [ «Аргументы Недели» ]

Телеведущая Юлия Барановская извинилась перед Ксенией Бородиной
Фото из Instagram-stories Ксении Бородиной

Между телеведущими Юлией Барановской и Ксенией Бородиной возникли недопонимания. Причиной этому стало высказывание Барановской в адрес супруга Ксении.

Накануне Бородина показала в Instagram-stories личное сообщение, которое ей прислала Юлия, в котором она извинилась за свои слова.

"Мне правда очень стыдно, что мой ответ на простой вопрос в Инстаграме связали с вами. Как ты понимаешь, я никогда в жизни не написала про твою жизнь. Хочу извиниться за ситуацию", – так написала бывшая возлюбленная Аршавина.

Все началось с того, что Юлия Барановская предложила своим поклонникам задать ей несколько вопросов  в ее социальной сети. Один из них звучал так: "Что делать, если мужик не работает и не хочет? А дома дрессирует Шантика?". Женщина, в свою очередь, ответила, что в таком случае не назвала бы подобную особь мужского пола мужчиной. Но, как оказалось, речь в вопросе шла о супруге ведущей «Дома-2» Курбане Омарове. Ведь Шантиком зовут кота Ксении.

Но Юля и не подозревала, что это кличка домашнего питомца ее коллеги. Поэтому она без труда извинилась за свое высказывание, так как оно не было осознанно адресовано мужу Ксении Бородиной.

ЕЧ

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