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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Ирина Шейк и Брэдли Купер спровоцировали слухи о своем воссоединении

, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]

Ирина Шейк и Брэдли Купер спровоцировали слухи о своем воссоединении
Ирина Шейк и Брэдли Купер, Sonia Moskowitz/ZUMAPRESS.com

Модель из России Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер спровоцировали слухи о своем воссоединении. Соответствующие данные предоставили накануне сотрудники средств массовой информации.

Слухи о воссоединении пары возникли после того, как Ирина и Брэдли сфотографировались вместе на вечеринке после вручения премии BAFTA.

Подчеркивается, что это первый совместный выход Шейк и Купера после того, как стало известно об их расставании прошлым летом. Следует отметить, что рядом с моделью и актрисой на снимке позирует модельер Эдуард Эннинфул. Многие обратили внимание на счастливое выражение лица Брэдли.

 

 
 
 
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Публикация от StarMag.com (@starmagcom)4 Фев 2020 в 12:09 PST

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