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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Золотовицкий признал, что молодые актёры не могут найти работу

, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Золотовицкий признал, что молодые актёры не могут найти работу
Фото: pixabay.com

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий рассказал, что сейчас молодым актёрам бывает очень сложно найти себе работу и место в профессии. Заслуженный артист РФ заявил, что знает, как решить проблему.

Золотовицкий считает, что в сложившейся ситуации очень помогла бы система распределения после вуза, которая действовала при Советском Союзе. «Многие выпускники не хотят возвращаться в города, откуда приехали в Москву, не хотят работать на периферии. А надо сделать так, чтобы они поработали хотя бы несколько лет в условном Воронеже, в местном театре. Поиграли там «Ромео и Джульетту», - сказал артист.

Он напомнил о таких знаменитых актерах, как Евстигнеев и Смоктуновский, один из которых начинал творческий путь в Нижнем Новгороде, а другой – в Норильске. Золотовицкий уверен, что если талант сможет проявиться на периферии, то приглашения от именитых театров не заставят себя ждать.

АБ

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