6-летняя блогер Настя Радзинская отпраздновала день рождения в компании Киркорова и Реввы

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3 февраля 2020, 16:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Инстаграм Насти Радзинской.

6-летняя уроженка Краснодара, YouTube-блогер Настя Радзинская, известная как Like Nastya, вместе с друзьями повеселилась на своем дне рождения под песни Филиппа Киркорова и Александра Реввы.

На появившихся в соцсетях видео празднования, которое прошло в Майами, где сейчас живет семья Радзинских, попало исполнение популярной песни «Алкоголичка» из репертуара Реввы (Артура Пирожкова). Именно это стало самым обсуждаемым в соцсетях.

Вскоре в инстаграме Насти Радзинской появился ответ. Видимо, написанный отцом девочки, и адресованный хейтерам:

«Особенный привет новому общественному движению «АнтиАлкоголичка», так же приветствуем экспертов по выбору музыкальных треков на детских днях рождениях. И кстати, Настя понятия не имеет значения слова «алкоголичка», как и все ее друзья. Но они безумно любят танцевать и веселиться под эту песню».

В 2019 году Forbes включил уроженку Краснодара Настю Радзинскую в тройку богатейших в мире YouTube-блогеров. По некоторым данным, она зарабатывает до 500 тысяч долларов в месяц. У нее несколько каналов в YouTube, общее число подписчиков превышает 107 миллионов, а число просмотров перевалило за 42 миллиарда.

Всем видеопроизводством, а также другими аспектами продакшн в интернете занимаются ее родители.