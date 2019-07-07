Клип на песню "Алкоголичка" стал хитом в сети. Видеоролик, который записали шоумен Александр Ревва, известный псевдонимом Артур Пирожков, Михаил Галустян, актер Андрей Свиридов, и популярные блогеры, за двое суток посмотрели более 8 миллионов человек.

Но на Александра Ревву часть фолловеров обижена. В Инстаграм шоумена критикуют: "Докатились. Уже про алкоголичек поем. Что дальше? Проститутки и наркоманки?". Особенно возмущены родители. "Александр, ваша основная публика — это дети. Я, например, своей дочери про алкоголиков песни слушать не дам", "Я разочарована. Ожидала что-то с юмором, а мы воспеваем алкоголизм. Теперь это будет звучать повсюду", "Все это, конечно, весело, но безнравственно. Я бы не хотела воспитывать своих детей на этой музыке", - делятся мнением мамочки.