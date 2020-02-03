Бывшая жена Джонни Деппа призналась, что избивала актёра

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3 февраля 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: соцсети

Дело о семейном насилии, в котором Джонни Деппа объявили тираном, получило новые подробности. Актриса Эмбер Херд созналась, что, находясь в браке с актёром, частенько избивала его.

В Сети появилась аудиозапись, в которой Херд признает, что муж несколько раз уходил из дома из-за её тирании. Отмечается, что Депп стремился сохранить их союз, но боялся, что рано или поздно супруга перейдёт черту.

«То, что я бросала в тебя кастрюли и сковородки, совсем не значит, что ты не можешь прийти и постучать в мою дверь», - заявила актриса.

Поклонники Джонни Деппа требуют справедливости для своего кумира. Для этого они даже создали специальный хэштег.