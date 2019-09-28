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28 сентября 2019, 08:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На «Аллее славы» в Голливуде вандалы разрисовали звезду актёра Джонни Деппа. Артиста обвинили в фальшивости и приписали несколько нецензурных ругательств.

На звезде над именем Джонни Деппа написали «фальшивый», а снизу подписали два бранных слова, которые, по мнению вандалов, должны были оскорбить актёра, передаёт РИА Новости. Предполагается, что звезду Деппа неизвестные хулиганы изрисовали в четверг, 26 сентября.

Голливудский актёр Джонни Депп получил свою звезду на «Аллее славы» в 1999 году. На сегодняшний день артист считается одним из самых популярных и востребованных актёров.