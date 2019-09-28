На «Аллее славы» в Голливуде вандалы разрисовали звезду актёра Джонни Деппа. Артиста обвинили в фальшивости и приписали несколько нецензурных ругательств.
На звезде над именем Джонни Деппа написали «фальшивый», а снизу подписали два бранных слова, которые, по мнению вандалов, должны были оскорбить актёра, передаёт РИА Новости. Предполагается, что звезду Деппа неизвестные хулиганы изрисовали в четверг, 26 сентября.
Голливудский актёр Джонни Депп получил свою звезду на «Аллее славы» в 1999 году. На сегодняшний день артист считается одним из самых популярных и востребованных актёров.