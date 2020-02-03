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3 февраля 2020, 11:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

актриса Мария Кожевникова, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Известный российский блогер Лена Миро "поставила на место" актрису и бывшего депутата Госдумы Марию Кожевникову, которая на днях нахамила подписчикам в соцсети из-за платья "по цене квартиры".

Скандал разгорелся вокруг пышного платья, в котором Кожевникова позировала на одном из мероприятий. Некоторые пользователи сети сравнили наряд с занавесками, что очень задело Марию. Она заявила, что, очевидно, у "комментаторов" очень дорогие шторы, которые стоят, как квартира.

Лена Миро обратила внимание на то, что у "политического деятеля Кожевниковой" цена решает все – "у меня дороже, значит права я". Блогер объяснила пользователям сети, что Мария буквально заявила: "Живите в своих халупах и не смейте на пышную барышню рот разевать". Миро добавила, что актриса, которая являлась депутатом, также ответственна за "нищету населения".