Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Миро "поставила на место" нахамившую подписчикам Кожевникову за слова о платье по цене квартиры

, 11:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Миро
актриса Мария Кожевникова, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Известный российский блогер Лена Миро "поставила на место" актрису и бывшего депутата Госдумы Марию Кожевникову, которая на днях нахамила подписчикам в соцсети из-за платья "по цене квартиры".

Скандал разгорелся вокруг пышного платья, в котором Кожевникова позировала на одном из мероприятий. Некоторые пользователи сети сравнили наряд с занавесками, что очень задело Марию. Она заявила, что, очевидно, у "комментаторов" очень дорогие шторы, которые стоят, как квартира.

Лена Миро обратила внимание на то, что у "политического деятеля Кожевниковой" цена решает все – "у меня дороже, значит права я". Блогер объяснила пользователям сети, что Мария буквально заявила: "Живите в своих халупах и не смейте на пышную барышню рот разевать". Миро добавила, что актриса, которая являлась депутатом, также ответственна за "нищету населения".

ЕТ

//картина дня

Политика

«Мы сожалеем о возвращении РФ»: как Россию атаковали на заседании зимней сессии ПАСЕ

«Мы сожалеем о возвращении РФ»: как Россию атаковали на заседании зимней сессии ПАСЕ

В конце января Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме. Но возвращение России в ПАСЕ оценили не все. Украина яростно выражала свое недовольство.

Заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев оценил идею повысить штрафы для «шумных соседей», мешающих другим жильцам с 23:00 до 07:00.

Заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев оценил…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Зарубежные экономисты отмечают рост российской экономики, несмотря на санкции. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета…

//новости ан

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с китайским коронавирусом. Также он отметил, что Россия оставляет за собой право депортировать…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Минувшей ночью самолет рейса «Екатеринбург-Томск» совершил посадку в местном аэропорту с технической неисправностью. Отмечается, что у лайнера Bombardier CRJ-100 частично…

//новости ан

//новости ан

Российское посольство в Лондоне выясняет, пострадали ли граждане России при инциденте в столице Великобритании. Ранее сообщалось, что на юге Лондона неизвестный с ножом…