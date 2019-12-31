Мария Кожевникова напугала фанатов

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31 декабря 2019, 13:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram mkozhevnikova

Мария Кожевникова опубликовала фотографию, на которой запечатлена с грустным лицом. Популярная актриса рассказала о каком-то испытании в своей жизни, но так, что испугала фанатов.

Девушка, мама троих детей, всегда старается мыслить позитивно, несмотря на обстоятельства. Она держалась, когда год назад вместе с сыном заразилась ротавирусной инфекцией. Кожевникова находилась под капельницами, но куда больше ее волновало здоровье ребенка. К счастью, все закончилось хорошо.

Однако у Марии снова что-то случилось. Звезда выложила архивное фото, на котором запечатлена с опущенными глазами, а лицо выражает грусть.

«Ох, мои инста друзья! Уже второй год подряд декабрь мне подкидывает испытания ", – пожаловалась артистка

Что именно случилось, фолловерам Маша уточнять не стала, но получила в комментариях поддержку от поклонников и коллег.