Брежневу в

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2 февраля 2020, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Вера Брежнева, Instagram

Известная российская певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками размышлениями на тему того, что для нее важно при выборе одежды и какие цвета она предпочитает. Однако не все фанаты оценили сегодняшние «модные тенденции».

На снимке Брежнева позирует в пуховике, спортивном костюме и высоких ботинках – все предметы одежды различных оттенков серого цвета, гармонично сочетающиеся между собой. Стоит отметить, что образ подобран, согласно всем советам модного глянца и известных дизайнеров.

Большинство фанатов оценили наряд, отметив, что певица выглядит очень «стильно». Однако нашлись и те, кто посчитал образ Брежневой совершенно обычным, а один из пользователей даже сравнил с «бомжом», заметив, что певица должна выглядеть, как «королева». На что знаменитость пришла в шок и недоумение:

«Что вы несете?» - ответила певица на критичный комментарий.

Ранее Наталья Поклонская показала фото с "голливудской фотосессии".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)1 Фев 2020 в 7:18 PST