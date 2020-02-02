Брежневу в

Известная российская певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками размышлениями на тему того, что для нее важно при выборе одежды и какие цвета она предпочитает. Однако не все фанаты оценили сегодняшние «модные тенденции».
На снимке Брежнева позирует в пуховике, спортивном костюме и высоких ботинках – все предметы одежды различных оттенков серого цвета, гармонично сочетающиеся между собой. Стоит отметить, что образ подобран, согласно всем советам модного глянца и известных дизайнеров.
Большинство фанатов оценили наряд, отметив, что певица выглядит очень «стильно». Однако нашлись и те, кто посчитал образ Брежневой совершенно обычным, а один из пользователей даже сравнил с «бомжом», заметив, что певица должна выглядеть, как «королева». На что знаменитость пришла в шок и недоумение:
«Что вы несете?» - ответила певица на критичный комментарий.
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