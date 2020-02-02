Поклонская опубликовала снимки с

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2 февраля 2020, 12:10 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Наталья Поклонская, сайт Госдумы РФ

Депутат Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская поделилась с общественностью фотографиями с «голливудской фотосессии», напомнив всем свое старое прозвище в Сети. Политик решила предстать перед публикой совершенно в непривычном для всех образе.

«Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская «няш-мяш». Вот и подоспели снимки с моей голливудской фотосессии», - отметила Поклонская.

При этом депутат посоветовала всем мужчинам подарить своим дамам поход к фотографу. По её словам, это «очень поднимает настроение и самооценку, чувствуешь себя звездой».

Ранее Наталья Поклонская высказала свое мнение о системе здравоохранения в России и лечении нового коронавируса в мире.