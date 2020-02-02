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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Юрий Антонов раскрыл, какой дом и какая мебель у Льва Лещенко

, 11:21 [ «Аргументы Недели» ]

Юрий Антонов раскрыл, какой дом и какая мебель у Льва Лещенко
Лев Лещенко, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Знаменитый музыкант Юрий Антонов дружит с певцом Львом Лещенко, которому 1 февраля исполнилось 78 лет. Антонов был в гостях у Лещенко в загородном доме мэтра. По признанию Антонова, сам он тогда только строил свой дом.

Лев Лещенко с супругой Ириной обустроили дом в Подмосковье, недалеко от города Королёва. Дизайном дома занималась Ирина Лещенко. Особняк артиста стоит среди сосен в лесу. Воздух - чистейший.

Юрий Антонов рассказал, что ему понравились и дом, и красивый, ухоженный участок около дома Лещенко. В доме артиста музыкант обратил внимание на обстановку. Лещенко поделился, что привозил мебель из Италии. Антонов тогда тоже был озабочен, какую мебель купить и главное - где. Он попросил коллегу дать контакты итальянских мебельных магазинов. Но, по признанию Антонова, Лев Валерьянович деликатно  ушел от ответа  и "не назвал ни явки, ни пароли". 

В итоге Юрий Антонов приобрел мебель для своего загородного дома в Китае. Он похвалился, что дом и участок у него побольше, чем у Льва Лещенко. А мебель вся из натурального дерева.

По словам Антонова, кресло в его особняке могут подвинуть только два человека, такое оно тяжелое.

 

ИЧ

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