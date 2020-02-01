Лев Лещенко поделился, с кем отметит день рождения

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1 февраля 2020, 12:43 [ «Аргументы Недели» ]

Лев Лещенко, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Лев Лещенко поделился, с кем отметит свой день рождения в этом году. 1 февраля народному артисту, наставнику молодых певцов Льву Валерьяновичу Лещенко исполняется 78 лет.

Многие его друзья и коллеги хотели бы провести этот день с Лещенко. Так в прошлом году было много желающих спеть со Львом Лещенко. И певец предоставил эту возможность.

В этом году артист день рождения проведет наедине с женой Ириной. Супруги улетели в Италию. По признанию знаменитости, он редко остается с женой вдвоем. А вместе они уже 40 лет. Прекрасная супруга Лещенко умеет все. Артист вспоминает, что были времена, супруга садилась за швейную машинку и шила ему не только халаты и сорочки, но и концертные костюмы.

79-й день рождения Лев Лещенко обещает отметить с друзьями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лев Лещенко (@leshchenko_lv)27 Дек 2019 в 11:34 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лев Лещенко (@leshchenko_lv)20 Авг 2019 в 5:52 PDT