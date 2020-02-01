Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Лев Лещенко поделился, с кем отметит день рождения

, 12:43 [ «Аргументы Недели» ]

Лев Лещенко поделился, с кем отметит день рождения
Лев Лещенко, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Лев Лещенко поделился, с кем отметит свой день рождения в этом году. 1 февраля народному артисту, наставнику молодых певцов  Льву Валерьяновичу Лещенко исполняется 78 лет.

Многие его друзья и коллеги хотели бы провести этот день с Лещенко. Так в прошлом году было много желающих спеть со Львом Лещенко. И певец предоставил эту возможность.

В этом году артист день рождения проведет наедине с женой Ириной. Супруги улетели в Италию. По признанию знаменитости, он редко остается с женой вдвоем. А вместе они уже 40 лет. Прекрасная супруга Лещенко умеет все. Артист вспоминает, что были времена, супруга садилась за швейную машинку и шила ему не только халаты и сорочки, но и концертные костюмы.
79-й день рождения Лев Лещенко обещает отметить с друзьями.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Лев Лещенко (@leshchenko_lv)27 Дек 2019 в 11:34 PST

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Лев Лещенко (@leshchenko_lv)20 Авг 2019 в 5:52 PDT

ИЧ

//картина дня

Наталья Поклонская в связи с темой распространения китайского коронавируса обратила внимание общественности на проблемы в российском здравоохранении. По данному вопросу…

Российский вирусолог, заведующий научной лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ Михаил Щелканов прокомментировал появившуюся версию об искусственном происхождении коронавируса 2019-nCoV.

Российский вирусолог, заведующий научной лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ Михаил Щелканов прокомментировал…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Видеозапись, как безногий мужчина в больнице ползет по коридору к медицинскому посту, возмутило пользователей сети. Судя по подписи к видео, инцидент произошел в Башкирии…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Министерство транспорта РФ заменило с 1 февраля временно из-за коронавируса регулярные рейсы в Китай и из КНР на чартерные. Из-за замены регулярных рейсов на чартеры…

//новости ан