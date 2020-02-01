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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Певица Наталья Сенчукова вспомнила прошлое

, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]

Певица Наталья Сенчукова вспомнила прошлое
Фото из соцсетей, Instagram nsenchukova_official

Певица Наталья Сенчукова  активно ведет социальные сети, где делится различными моментами своей активной жизни. Недавно звезда опубликовала на своей странице в Instagram архивный снимок, сделанный в 1994 году.

На снимке Наталье 24 года. Девушка тогда только начинала свой творческий путь.

"Гляжу в себя, как в зеркало. 1994 год. Всем приятных выходных! Будьте здоровы!" – подписала кадр артистка.

Фолловеры отметили, что сейчас Сенчукова выглядит даже привлекательнее, чем в молодости и осыпали ее комплиментами и приятными словами.

Певица уже больше 20 лет живет в счастливом браке с солистом группы "Дюна" Виктором Рыбиным. Год назад супруги публично заявили о том, что оба больны раком кожи. Первой заболела Наталья, а затем эта же болезнь проявилась и у Виктора.

А ранее, актриса, телеведущая, опытный кулинар Юлия Высоцкая сделала откровенное признание. Больше всего 46-летняя Высоцкая боится стареть.

ЕЧ

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