"Я боюсь стареть", - призналась Юлия Высоцкая и позавидовала итальянкам и француженкам

//Шоу-бизнес 13+

1 февраля 2020, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]

Высоцкая и Кончаловский, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Актриса, телеведущая, опытный кулинар Юлия Высоцкая сделала откровенное признание. Больше всего 46-летняя Высоцкая боится стареть. Юлия Высоцкая счастлива в браке с 82-летнием Андреем Кончаловским, у пары двое детей - дочь Мария и сын Пётр.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial)12 Янв 2020 в 2:00 PST

p>У Юлии получается всё, за что бы она не взялась. И роли в кино, и роли в театре. И вкусные пирожки испечь. Поклонники любят Высоцкую и пишут ей комплименты: "Посмотрела два ваших спектакля Вишнёвый Сад и Сцены семейной жизни! Какая Вы необыкновенная во всем! Я бы Вами любовалась даже если бы Вы молчали!!!" (Орфография и пунктуация сохранены).

Актриса, как и ее супруг Андрей Кончаловский, ведёт здоровый образ жизни и выглядит шикарно. Но завидует итальянкам и француженкам. У женщин в Европе нет таких комплексов, как у россиянок.

Юлия Высоцкая в своем YouTube-шоу "Мне это нравится!" объяснила, почему одновременно завидует европейским женщинам и восхищается ими. По мнению актрисы, ни проще, чем россиянка, относятся к своему возрасту. Высоцкая считает, что российские женщины боятся потерять привлекательность. А молодость и красота дают им некие преимущества и ощущение социальной безопасности.

Юлия высказала, что в России все дороги открыты молодым, а старшему поколению жить сложнее.

Еще Высоцкая заметила, что итальянок и француженок не часто встретишь в спортзале, а выглядят они не просто хорошо, но и их глаза горят, подсказывая, что они счастливы.

Высоцкая убеждена, что женщины в Европе не так зависимы от мужчин, как соотечественницы. Актриса думает, что европейские женщины способны стареть достойно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial)20 Янв 2020 в 8:59 PST

Кстати, недавно поклонники 55-летней Моники Беллуччи едва узнали знаменитую итальянскую актрису на новой фотографии.