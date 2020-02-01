Певица Глюкоза проводит отпуск вверх ногами

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1 февраля 2020, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Инстаграм певицы Глюкозы.

Популярная российская певица Глюкоза (Наталья Ионова), опубликовала на своей странице в Инстаграм фотографии с отдыха, который она проводит на берегу Индийского океана.

Отдых певица решила совместить с занятиями йогой. На одной из фотографий Ионова наглядно это демонстрирует и приводит цитату известного американского мотиватора Джима Рона: «Позаботьтесь о своем теле, это единственное место, где вам нужно жить».

Пользователи, впрочем, обратили внимание не на мотивацию и йогу, а на тело 33-летней певицы, отметив «идеальность» ее фигуры.

На берегу Индийского океана певица отдыхает вместе с супругом Александром Чистяковым.