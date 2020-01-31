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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В СМИ появилась информация о грядущем совместном отдыхе Брэда Питта и Дженнифер Энистон

, 16:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Gossip Cop

В СМИ появилась информация о грядущем совместном отдыхе Брэда Питта и Дженнифер Энистон
Брэд Питт и Дженнифер Энистон, Hubert Boesl/dpa

В СМИ опубликовали информацию о том, что у известных актеров Дженнифер Энистон и Брэда Питта появились совместные планы. Поклонники рассчитывают, что это поспособствует воссоединению бывших супругов.

Согласно некоторым данным, после церемонии вручения премии "Оскар" Энистон планирует отправиться на отдых в Мексику. Питт якобы поедет вместе с ней. Инсайдер уверяет, что актеры приняли решение провести время вместе, чтобы понять, что между ними происходит.

Ни Дженнифер, ни Брэд никак не комментируют эту информацию. Они не высказываются о своих отношениях, хотя слухи о воссоединении пары ходят уже давно.

ЕТ

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