В СМИ появилась информация о грядущем совместном отдыхе Брэда Питта и Дженнифер Энистон

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31 января 2020, 16:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Gossip Cop

Брэд Питт и Дженнифер Энистон, Hubert Boesl/dpa

В СМИ опубликовали информацию о том, что у известных актеров Дженнифер Энистон и Брэда Питта появились совместные планы. Поклонники рассчитывают, что это поспособствует воссоединению бывших супругов.

Согласно некоторым данным, после церемонии вручения премии "Оскар" Энистон планирует отправиться на отдых в Мексику. Питт якобы поедет вместе с ней. Инсайдер уверяет, что актеры приняли решение провести время вместе, чтобы понять, что между ними происходит.

Ни Дженнифер, ни Брэд никак не комментируют эту информацию. Они не высказываются о своих отношениях, хотя слухи о воссоединении пары ходят уже давно.