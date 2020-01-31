Александр Панайотов почтил память своей подруги Юлии Началовой в ее день рождения

31 января знаменитой российской певице Юлии Началовой исполнилось бы 39 лет. Друг артистки Александр Панайотов решил почтить память безвременно ушедшей из жизни звезды в ее день рождения.
Александр опубликовал на своей страничке фотографию, на которой они позируют с Юлией и подписал ее словами: "Ты в сердце навсегда...".
Ранее Панайотов признавался, что ему очень не хватает бесед с Началовой. Оказалось, что они часто вели философские разговоры, рассуждали о своем предназначении.
Напомним, Юлия Началова ушла из жизни 6 марта прошлого года из-за заражения крови и сердечной недостаточности.
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