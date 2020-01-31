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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Александр Панайотов почтил память своей подруги Юлии Началовой в ее день рождения

, 15:42 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Панайотов почтил память своей подруги Юлии Началовой в ее день рождения
Юлия Началова, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

31 января знаменитой российской певице Юлии Началовой исполнилось бы 39 лет. Друг артистки Александр Панайотов решил почтить память безвременно ушедшей из жизни звезды в ее день рождения.

Александр опубликовал на своей страничке фотографию, на которой они позируют с Юлией и подписал ее словами: "Ты в сердце навсегда...".

Ранее Панайотов признавался, что ему очень не хватает бесед с Началовой. Оказалось, что они часто вели философские разговоры, рассуждали о своем предназначении.

Напомним, Юлия Началова ушла из жизни 6 марта прошлого года из-за заражения крови и сердечной недостаточности.

 

 
 
 
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Публикация от Aleksandr Panayotov (@panaiotov)30 Янв 2020 в 5:15 PST

ЕТ

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