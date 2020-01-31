Александр Панайотов почтил память своей подруги Юлии Началовой в ее день рождения

31 января знаменитой российской певице Юлии Началовой исполнилось бы 39 лет. Друг артистки Александр Панайотов решил почтить память безвременно ушедшей из жизни звезды в ее день рождения.

Александр опубликовал на своей страничке фотографию, на которой они позируют с Юлией и подписал ее словами: "Ты в сердце навсегда...".

Ранее Панайотов признавался, что ему очень не хватает бесед с Началовой. Оказалось, что они часто вели философские разговоры, рассуждали о своем предназначении.

Напомним, Юлия Началова ушла из жизни 6 марта прошлого года из-за заражения крови и сердечной недостаточности.