Актриса Елена Яковлева рассказала о богатом наследстве от прабабушки, зарытом в огороде

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31 января 2020, 15:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 дней

фото:Елена Яковлева, Sergey Kovalev/globallookpress.com

Известная актриса Елена Яковлева поделилась забавной историей из жизни своей семьи. Знаменитость вспомнила, как её прабабушка говорила ей про богатое наследство, которое спрятано в огороде её дома.

Яковлева призналась, что застала родственницу в здравом уме, но уже в плохой физической форме. По её словам, прабабушка раскрыла ей секрет о том, что её муж был очень богатым человеком и передал ей сундук с драгоценностями.

«… владельцем винного завода в Житомире. Этому, кстати, есть косвенное подтверждение: в нашем доме хранились старинные бутылки. Ещё она рассказывала, как после революции их раскулачивали. Муж её сильно любил и отправил от греха подальше с большим сундуком драгоценностей к себе на родину ... И вот якобы она со страху зарыла всё добро в огороде», - вспоминает актриса.

При этом знаменитость считает, что прабабушка могла немного приврать, чтобы заставить своих внуков чаще ухаживать за ней. Яковлева отметила, что ее дяди перерыли весь огород, но сундук не нашли.

«Я не знаю, может, она такая же брехунья, как и я?», - иронично заметила она.

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