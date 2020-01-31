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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Игорь Николаев надеется, что ему насчитают пенсию с большой надбавкой

, 13:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

Игорь Николаев надеется, что ему насчитают пенсию с большой надбавкой
Игорь Николаев, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Музыкант Игорь Николаев надеется, что ему насчитают пенсию с большой надбавкой. В середине января певец и автор песен отпраздновал 60-летний юбилей. Но Николаев еще не пенсионер, так как пенсионный возраст в России повышен.

К юбилею Игорю Николаеву присвоили звание "Народный артист России".  Известный певец, начавший работать еще в юности, пока не знает, каким может быть размер его пенсии. Но знает, что за звание "народный" добавляют 30 тысяч рублей. Если Николаеву насчитают пенсию 20 тысяч, да плюс прибавка, в итоге будет 50 тысяч.

"А что вы улыбаетесь? Никто не знает, что будет с нами через минуту. Сегодня человек на ногах и может заработать, а завтра что-то случится, так будешь рад и тридцатке. Никогда ни от чего не зарекайся", - прокомментировал артист возможный размер пенсии.
У Игоря Николаева молодая жена и маленькая дочь. Артист ведет активный образ жизни, занимается теннисом, не пьет алкоголь и много работает.

Николаев отметил, что как человек ни старается, годы свое берут. Поэтому он сам заботится о себе, пытается сохранить свою внешность для зрителей. А самое главное для музыканта - семья, дети. 

 

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