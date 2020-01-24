Игорь Николаев рассказал о самом главном

//Шоу-бизнес 13+

24 января 2020, 18:20 [ «Аргументы Недели» ]

Игорь Николаев, фото: Roman Denisov, globallookpress.com

Музыкант Игорь Николаев первый раз отпраздновал свой юбилей в Москве со своими друзьями и коллегами.

17 января Николаеву исполнилось 60 лет. Его старшая дочь Юлия живет в США.

Ее не было на дне рождения знаменитого отца 17 января. Николаев решил сам навестить дочь в Майами, а заодно и отметить 60-летние с Кристиной Орбакайте, Ленидом Агутиным и Анжеликой Варум. В Майами отдыхает и король российской эстрады Филипп Киркоров. Все они были приглашены на вечеринку к Николаеву.

"Для меня главное, что мои старшая и младшая дочки провели время вместе и ещё больше полюбили друг друга", - поделился Игорь Николаев. Старшей дочери композитора Юлии - 41 год, малышке Веронике - четыре.

Николаев выложил в Инстаграм видео: песню "Поговорим" исполнила Кристина Орбакайте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)22 Янв 2020 в 8:07 PST

Читайте также:

В сеть попали видео с юбилея Игоря Николаева. Танец маэстро с Примадонной стал хитом

Наташа Королева раскрыла секрет своего успеха