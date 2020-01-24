Игорь Николаев рассказал о самом главном

Музыкант Игорь Николаев первый раз отпраздновал свой юбилей в Москве со своими друзьями и коллегами.
17 января Николаеву исполнилось 60 лет. Его старшая дочь Юлия живет в США.
Ее не было на дне рождения знаменитого отца 17 января. Николаев решил сам навестить дочь в Майами, а заодно и отметить 60-летние с Кристиной Орбакайте, Ленидом Агутиным и Анжеликой Варум. В Майами отдыхает и король российской эстрады Филипп Киркоров. Все они были приглашены на вечеринку к Николаеву.
"Для меня главное, что мои старшая и младшая дочки провели время вместе и ещё больше полюбили друг друга", - поделился Игорь Николаев. Старшей дочери композитора Юлии - 41 год, малышке Веронике - четыре.
Николаев выложил в Инстаграм видео: песню "Поговорим" исполнила Кристина Орбакайте.
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