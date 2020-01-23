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23 января 2020, 22:04 [ «Аргументы Недели» ]

Наташа Королева, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Певица Наташа Королёва раскрыла секрет своего успеха. Родители Наташи были музыкантами, и девочка начала петь в детстве. Потом мама Наташи привезла дочь в Москву и добилась, чтобы талантливую девушку послушал Игорь Николаев.

Юная красавица стала музой Игоря Николаева. Он писал для начинающей певицы красивые песни. Николаев и Королёва стали мужем и женой. Хиты того времени певица до сих пор исполняет на концертах, так как поклонники требуют. "Желтые тюльпаны" и "Подсолнухи" не увядают.

На днях Наташа Королёва опубликовала в Инстаграм фото в необычном образе и рассказала, что её песня "Хрустальное сердце Мальвины" популярная в Майами, где живёт её мама и сестра, а она со своим мужем и сыном прилетают отдохнуть.

"Как артисту мне очень повезло, что на моих песнях выросло целое поколение", - поделилась Наташа.

Недавно Игорю Николаеву исполнилось 60 лет. Королёва тепло поздравила бывшего с юбилеем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)23 Янв 2020 в 7:13 PST

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