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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Поклонники восхищаются, как Игорь Николаев и Наташа Королёва сохранили отношения после развода

, 08:16 [ «Аргументы Недели» ]

Поклонники восхищаются, как Игорь Николаев и Наташа Королёва сохранили отношения после развода
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Пользователи сети восхищены отношениями известного музыканта Игоря Николаева и певицы Наташи Королёвой, поздравившей бывшего мужа с 60-летием признанием в любви.  Композитору Игорю Николаеву 17 января исполнилось 60 лет. 

Владимир Путин поздравил с юбилеем композитора Игоря Николаева

Владимир Путин поздравил с юбилеем композитора Игоря Николаева

Артисту написали поздравления в соцсетях. Написали супруга Юлия Проскурякова и бывшая жена Наташа Королёва.
Наташа опубликовала подборку фотографий Николаева, начиная с детской, и нежно обратилась к бывшему супругу:
«С днём рождения Игорёк, Игоряша, Игорь Юрьевич !!!». Королёва пожелала знаменитому артисту: «Живи долго , будь счастлив и наполняй своей красивой музыкой этот мир,  делая его прекраснее и добрее !!!» «С любовью Натуся!!!», - подписала трогательное поздравление певица.

 

 
 
 
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Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)16 Янв 2020 в 3:38 PST

Игорь Николаев сразу прочитал поздравление Наташи и ответил: «Спасибо, Наташа! Помню только хорошее! Счастья тебе».
Фолловеры заметили: «Столько лет не вместе, а как родные. Так держать!»

«Как круто, сохранить такие отношения!», «Наташа умничка! Талантливая, добрая, щедрая сердцем!», - хвалят пользователи сети бывший мужа и жену.

Юлия Проскурякова в соцсети написала более скромное поздравление мужу: «С Днём рождения, мой любимый человек!» Думаем, все важные и самые ценные слова мама его младшей доченьки Вероники сказала Игорю Николаеву лично.

 
 
 
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Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika)16 Янв 2020 в 1:32 PST

Игорь Николаев – крестный детей Максима Галкина и Аллы Пугачёвой. Галкин поздравил «гения» вместе с Гарри и Лизой.

В интервью Алле Довлатовой Игорь Николаев рассказал о своих взаимоотношениях с бывшими женами. По его словам, с первой супругой он перестал поддерживать общение, зато Наташа Королева оставила яркий отпечаток в его жизни.

А Алла Пугачева раскрыла ласковое прозвище Игоря Николаева.

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