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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Стало известно, как Пугачева ласково называет 60-летнего Николаева

, 12:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Стало известно, как Пугачева ласково называет 60-летнего Николаева
Алла Пугачева и Игорь Николаев, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева в пятницу, 17 января, раскрыла ласковое прозвище композитора и певца Игоря Николаева. Сегодня деятель культуры празднует юбилей – ему исполняется 60 лет.

Владимир Путин поздравил с юбилеем композитора Игоря Николаева

Владимир Путин поздравил с юбилеем композитора Игоря Николаева

Алла Борисовна опубликовала в комментариях под снимком композитора поздравление с юбилеем, в котором назвала Николаева Игоряшей. Многие отметили, что такое прозвище является очень нежным и милым, а также демонстрирует прекрасное отношение Пугачевой к имениннику.

К поздравлениям примадонны присоединилась и Анита Цой, которая пожелала другу и коллеге крепкого здоровья, а также счастья и безграничной любви от близких и поклонников.

ЕТ

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