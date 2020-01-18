В сеть попали видео с юбилея Игоря Николаева. Танец маэстро с Примадонной стал хитом

Композитор Игорь Николаев отпраздновал день рождения, и его звездные гости выкладывают в сеть фото и видео с юбилея маэстро. Продюсера Иосифа Пригожина так впечатлил танец Игоря Николаева с Аллой Пугачевой, что он не мог не поделиться видео со своими подписчиками.
Игорь Николаев и Алла Пугачева - давние хорошие друзья. Медленный танец в их исполнении был под трек "Золото любви", которую Николаев создал в соавторстве с Игорем Крутым.
"Такое редко можно увидеть. Танец двух легенд и друзей", - подписал видеоролик Пригожин.
Фолловеры заметили: "Этот Танец подаренный Аллой на день рождения Игорю дорогой подарок души и сердца", "Красивущие! !! Аллу Борисовны вообще не узнать, такая молодая , как будто бы ей 35 лет. Сначала думала это старшая дочь Игоря".
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