В сеть попали видео с юбилея Игоря Николаева. Танец маэстро с Примадонной стал хитом

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18 января 2020, 15:12 [ «Аргументы Недели» ]

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Композитор Игорь Николаев отпраздновал день рождения, и его звездные гости выкладывают в сеть фото и видео с юбилея маэстро. Продюсера Иосифа Пригожина так впечатлил танец Игоря Николаева с Аллой Пугачевой, что он не мог не поделиться видео со своими подписчиками.

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Игорь Николаев и Алла Пугачева - давние хорошие друзья. Медленный танец в их исполнении был под трек "Золото любви", которую Николаев создал в соавторстве с Игорем Крутым.

"Такое редко можно увидеть. Танец двух легенд и друзей", - подписал видеоролик Пригожин.

Фолловеры заметили: "Этот Танец подаренный Аллой на день рождения Игорю дорогой подарок души и сердца", "Красивущие! !! Аллу Борисовны вообще не узнать, такая молодая , как будто бы ей 35 лет. Сначала думала это старшая дочь Игоря".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif)17 Янв 2020 в 9:46 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VALERIYA (@valeriya)16 Янв 2020 в 2:32 PST