Соседов рассказал о состоянии Заворотнюк

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31 января 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Фото: соцсети

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк и оценил политику её родных, которые стараются никак не комментировать самочувствие артистки.

«Я лично Настю не видел, но говорят, что она еще в очень плохом состоянии… "Быть может, есть какая-то надежда», - заявил Соседов. Он добавил, что сейчас артистку не стоит тревожить, поскольку она находится в стабильно тяжелом состоянии.

Критик одобрил и действия семьи Заворотнюк. По его мнению, близкие актрисы правильно делают, что не комментируют ее состояние, поскольку от этого ей лучше не станет.

«Почему возникают такие болезни, одному Богу известно, но, конечно, генетика играет роль», - резюмировал он.