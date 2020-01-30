А грабли те же: воссоединения звёздных пар

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30 января 2020, 08:09 [ «Аргументы Недели», Ольга Новикова, Журналист ]

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт, globallookpress.com, © Dave Starbuck/Geisler-Fotopress

Следуя мировым статистическим данным, около 25% расставшихся пар сходятся вновь спустя время. Недавно, например, стало известно, что Дженнифер Энистон простила Брэда Питта за уход к Анджелине Джоли. Знаменитые актёры опять сошлись и притормозили бракоразводный процесс. «Аргументы недели» сделали подборку со звездными парочками, которые доказали: иногда разрыв просто необходим для укрепления отношений.

Американские учёные Канзасского государственного университета проводили исследование, в ходе которого выявили, что зачастую возобновление отношений с бывшими — успешное мероприятие. По исследовательским данным, если прошлые отношения с партнёром не принадлежат к разряду «абьюзивные и токсичные», то есть не являются нездоровыми, тогда есть большая вероятность построить их «как надо» со второй, а, порой, и с третьей попытки. Основополагающим элементом этой затеи должен выступить фактор осознанности обоих партнёров, им необходимо проработать ошибки неудачного опыта и сделать правильные выводы. Так, успешно проделать данную работу удалось следующим звёздным парам:

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт



Знакомство этих знаменитостей произошло на съемочной площадке фильма «Последняя песня» в 2009 году. За прошедшее десятилетие они расставались дважды, в какой-то момент даже отменяли помолвку. Однако несколько лет назад Майли Сайрус и Лиам Хемсворт решили дать отношениям еще один шанс, а в декабре 2018 года состоялась их долгожданная свадьба.

В одном из интервью певица поделилась мнением о причинах расставаний с Лиамом в прошлом: «сложно меняться самой рядом с тем, кто не хочет меняться».

Роуз Лесли и Кит Харингтон

Роуз Лесли и Кит Харингтон, globallookpress.com, © Kevin Sullivan



Актёры популярного сериала «Игра престолов» познакомились на съемках в 2012 году и практически сразу начали встречаться. Однако это длилось всего несколько месяцев — вскоре было объявлено, что Роуз и Кит расходятся из-за «непримиримых разногласий». Однако разлука была недолгой, и отношения возобновились.

В 2017 году пара объявила о помолвке, и уже в июне 2018-го состоялась свадьба. На торжестве присутствовало немало коллег из сериала, игра в котором стала для этих актёров судьбоносной.

Кэти Перри и Орландо Блум







Кэти Перри и Орландо Блум, globallookpress.com, © Birdie Thompson

Первая встреча актёра Орландо и певицы Кэти состоялась на светском вечере в 2013 году. Однако их романтические отношения начались только 3 года спустя. Они часто проводили время вместе, приезжали друг к другу из разных стран, чтобы побыть вдвоём хотя бы несколько дней. И всегда сопровождали друг друга на мероприятиях.

Официальное объявление звёзд в марте 2017 года о расставании стало настоящей неожиданностью. Но с августа того же года Орландо и Кэти снова стали появляться вместе, а позже объявили, что они снова стали парой. По словам певицы, их союз — наглядный пример того, что противоположности притягиваются.

Реа Перлман и Дэнни Де Вито





Реа Перлман и Дэнни Де Вито, globallookpress.com, фото соцсети

Эта пара — настоящие рекордсмены Голливуда. Они познакомились в 1971 году, в официальном браке — с 1982 года. Их также часто приводят в пример как эталон долгого и крепкого союза. Но размолвок и пауз в отношениях здесь было немало. А недавно многие были уверены, что очередной развод, о котором объявили Дэнни и Реа, действительно состоится.

Тем не менее актёры вместе до сих пор. Де Вито и Перлман полюбили друг друга в то время, когда у них не было ни известности, ни больших денег. Возможно, эта искренность в желании просто быть вместе — основа крепкого брака, которую не разрушить.

Талула Райли и Илон Маск

Талула Райли и Илон Маск, фото соцсети

Знаменитый изобретатель Илон Маск в 2000 году женился на своей однокурснице Джастин, которая родила ему пятерых сыновей. Спустя 8 лет брака супруги официально заявили о разводе, так как Маск завязал отношения с актрисой Талулой Райли. Уже в 2010-м изобретатель и актриса отправились под венец, но семья продержалась всего 2 года.

Маск и Райли вновь сошлись в 2013 году, однако и эта попытка не увенчалась успехом. В октябре 2016-го супруги стали бывшими. Будет ли очередная попытка воссоединения нам остаётся только догадываться.

Кимберли Энн Скотт и Эминем

Кимберли Энн Скотт и Эминем, фото соцсети



Известный рэпер Эминем познакомился с Кимберли Энн Скотт, когда ему было 15 лет, а девушке на тот момент исполнилось 13. В 1999-м они зарегистрировали брак, однако он продержался всего год, уже в 2000-м состоялся развод.

Эминем поддерживал отношения с бывшей супругой и помогал воспитывать дочь Хэйли, и уже в 2006 году они вновь предприняли попытку создать семью. В этот раз рэпера хватило всего на месяц, Энн и Эминем снова развелись.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин

Меган Фокс и Брайан Остин Грин, globallookpress.com, © Paul Fenton

Впервые Меган и Брайан сошлись в 2004 году, а в 2006 — разошлись. Тем не менее, они оставались друзьями. А в 2010 пара решила сойтись опять. После того, как они родили двоих сыновей, звёздная пара всерьёз хотела разойтись снова, однако известие о новой беременности Меган снова воссоединило их как семью.

Пинк и Кэри Харт

Пинк и Кэри Харт, фото соцсети

На протяжении четырех лет эта парочка постоянно то сходилась, то расходилась, однако, они все-таки смогли определиться и поженились. Но и это их не спасло — в 2008 Пинк и Кэри развелись, чтобы потом сойтись снова и родить дочь.

Джиджи Хадид и Зейн Малик

Джиджи Хадид и Зейн Малик, globallookpress.com, © Dennis Van Tine

Старшая из сестер Хадид регулярно появляется на первых полосах изданий не только из-за безупречного чувства стиля, но и потому, что, то и дело, расстается и снова сходится с экс-солистом группы «One Direction» Зейном Маликом. Отношения этой пары всегда заставляли поклонников понервничать, но первое серьезное расставание Джиджи и Зейн пережили после двух лет отношений, в 2018-м. Истинных причин никто не знал, но сообщалось о том, что именно Хадид была инициатором такого решения. Спустя какое-то время Джиджи и Зейн снова сошлись, но на этом драма вокруг этой пары не закончилась. Их ждало новое расставание, а летом 2019-го у модели даже был роман с Тайлером Кэмероном. И вот в начале 2020-го Джиджи и Зейна заметили на прогулке держащимися за руки. Кажется, пара намерена наверстать упущенное. Каким бы ни было их решение, нам остаётся только пожелать им счастья!

Отношения — это постоянная работа. Опыт звёздных пар демонстрирует всю её сложность и непредсказуемость. Возможно, чтобы улучшить союз, необходимо взять временный тайм-аут. Постарайтесь понять, на какой почве начинаются конфликты, ведущие к разрыву отношений. И не позволяйте им начинаться вновь, если всё же решили рискнуть и наступить на те же грабли!