Почему молодая жена Петросяна стала носить просторную одежду. Татьяна Брухунова беременна?

Ещё до того, как 74-летний юморист Евгений Петросян и его 30-летняя помощница Татьяна Брухунова поженились, пользователи сети обсуждали наряды девушки. Многие критиковали одежду возлюбленной артиста и удивлялись, почему при таких возможностях Татьяна выглядит как бабушка.
Теперь общественность волнуют наряды Татьяны свободного кроя.
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Новости о возможной беременности молодой супруги Петросяна регулярно появляются в СМИ. Так в сообщении Telegram-канала "НеМалахов" говорится, что девушка носит объемный свитер, так как у нее уже "очень приличный срок".
На фото действительно можно предположить, что у Татьяны увеличился объем талии. Но эффект мог случиться просто из-за неудачно подобранной модели свитера, - считает teleprogramma.pro.
Или она могла поправиться, так как интересуется разнообразной едой, не всегда только диетической, дает рецепты пирожков.
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Надо отметить, что Петросян очень заботится о жене.