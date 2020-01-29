Почему молодая жена Петросяна стала носить просторную одежду. Татьяна Брухунова беременна?

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29 января 2020, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

Татьяна Брухунова, фото из соцсети

Ещё до того, как 74-летний юморист Евгений Петросян и его 30-летняя помощница Татьяна Брухунова поженились, пользователи сети обсуждали наряды девушки. Многие критиковали одежду возлюбленной артиста и удивлялись, почему при таких возможностях Татьяна выглядит как бабушка.

Теперь общественность волнуют наряды Татьяны свободного кроя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatyana Brukhunova (@bruhunova)25 Янв 2020 в 11:13 PST

Новости о возможной беременности молодой супруги Петросяна регулярно появляются в СМИ. Так в сообщении Telegram-канала "НеМалахов" говорится, что девушка носит объемный свитер, так как у нее уже "очень приличный срок".

На фото действительно можно предположить, что у Татьяны увеличился объем талии. Но эффект мог случиться просто из-за неудачно подобранной модели свитера, - считает teleprogramma.pro.

Или она могла поправиться, так как интересуется разнообразной едой, не всегда только диетической, дает рецепты пирожков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatyana Brukhunova (@bruhunova)16 Янв 2020 в 3:02 PST

Надо отметить, что Петросян очень заботится о жене.