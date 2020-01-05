Место на парковке у дома молодой супруги Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой стоит 7 миллионов рублей

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5 января 2020, 18:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

Евгений Петросян, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова недавно стала собственницей шикарной квартиры в Хамовниках в Москве. По оценке экспертов в сфере недвижимости, квартира общей площадью 232 метра стоит примерно 270 миллионов рублей.

Место на парковке у дома площадью 30 квадратных метров стоит семь миллионов. В квартире Татьяны Брухуновой несколько спален, гардеробная, детская комната и кухня, совмещенная с просторной гостиной.

Пользователи сети все больше и больше завидуют уроженке Тульской области Татьяне Брухуновой. 74-летний Евгений Петросян возит 31-летнюю жену по лучшим курортам мира, делает ей дорогие подарки просто так. Татьяна носит одежду известных брендов.

Друг Евгения Петросяна Георгий Териков, комментируя квартиру в Хамовниках, сказал: "Это копейки по сравнению с тем, что есть. Подумаешь, квартиру он купил". Териков назвал Петросяна нелестными словами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatyana Brukhunova (@bruhunova)2 Янв 2020 в 6:31 PST