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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Иван Ургант извинился перед верующими за шутки в своем юмористическом шоу

, 09:57 [ «Аргументы Недели» ]

Иван Ургант извинился перед верующими за шутки в своем юмористическом шоу
Иван Ургант, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Телеведущий Иван Ургант принес извинения православным верующим, после того, как его шутки с участием Жерара Депардье в рождественском выпуске программы "Вечерний Ургант" получили широкий общественный резонанс. И попросил отозвать проклятия.

Общественность потребовала удалить кощунственный выпуск, наказать допустивших его выход в эфир Первого канала и лишить Ивана Урганта российского гражданства.

На днях Ургант извинился в новом выпуске шоу. Иван отметил, что его шоу юмористическое, направленное развлекать людей, шутить, а не оскорблять.  По признанию Урганта, в шоу он шутит на тему всего, что окружает человека, а религия также является важной составляющей жизни. Телеведущий сказал, что шутил без злого умысла.

Ургант попросил верующих простить его и "отозвать проклятия". Он заявил, что лишить его гражданства невозможно из-за Конституции.

Кстати, Владимир Познер и Наталья Поклонская вступились за телеведущего.

ИЧ

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