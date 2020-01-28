Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

«Отец всегда хотел мальчика»: Шейк призналась, что мечтала сменить пол

, 08:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

«Отец всегда хотел мальчика»: Шейк призналась, что мечтала сменить пол
Фото: соцсети

Знаменитая супермодель из России Ирина Шейк призналась, что в детстве ощущала себя некомфортно в женском теле и часто мечтала о том, чтобы стать мальчиком.

Модель призналась, что её папа всегда мечтал о сыне, но в семье родилось две дочери. Когда отец умер, Ирине было 14 лет. Тогда она почувствовала, что должна заменить его для мамы и старшей сестры.

«Я всегда чувствовала, что родилась не в том теле, что должна была стать мальчиком. Может быть, потому, что мой отец всегда хотел мальчика. Когда он скончался, я подумала: «Поскольку я парень, сейчас настало время мне заботиться о семье – маме и старшей сестре», - призналась Шейк.

АБ

//картина дня

В мире

Эксперт оценил слова госсекретаря США о

Эксперт оценил слова госсекретаря США о "беспощадных действиях" России в Сирии

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов во вторник оценил заявление госсекретаря США Майка Помпео, который ранее обвинил Россию в "беспощадных" действиях в Сирии.

В Народной милиции ДНР рассказали, какие действия должны предпринимать киевские власти, чтобы вернуть Донецк и Луганск без войны. По данному вопросу высказался Владимир Жога, командир батальона «Спарта».

В Народной милиции ДНР рассказали, какие действия должны предпринимать киевские власти, чтобы вернуть Донецк и Луганск…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" во вторник, 28 января, впервые официально прокомментировали трагическую гибель легендарного…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Близкие Натальи Андрейченко намерены обратиться в полицию, так как о пропавшей в Мексике сутки назад актрисе нет никакой информации. У Андрейченко имеются два телефона…