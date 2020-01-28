«Отец всегда хотел мальчика»: Шейк призналась, что мечтала сменить пол

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28 января 2020, 08:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Фото: соцсети

Знаменитая супермодель из России Ирина Шейк призналась, что в детстве ощущала себя некомфортно в женском теле и часто мечтала о том, чтобы стать мальчиком.

Модель призналась, что её папа всегда мечтал о сыне, но в семье родилось две дочери. Когда отец умер, Ирине было 14 лет. Тогда она почувствовала, что должна заменить его для мамы и старшей сестры.

«Я всегда чувствовала, что родилась не в том теле, что должна была стать мальчиком. Может быть, потому, что мой отец всегда хотел мальчика. Когда он скончался, я подумала: «Поскольку я парень, сейчас настало время мне заботиться о семье – маме и старшей сестре», - призналась Шейк.