Почему Ирина Шейк иногда не носит юбку

Одна из самых красивых моделей Ирина Шейк возбудила подписчиков соцсети Instagram, опубликовав фото без юбки. 33-летняя модель показала свою идеальную фигуру, облачившись в черное нижнее белье, Тонкие колготки в горошек и жакет из лакированной искусственной кожи.

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За сутки видео оценили более 1,7 фолловеров. Ирина подписала видео: "Так я вхожу в большой уикэнд!" Шейк имела ввиду День труда, который, по традиции празднуется в США в первый понедельник сентября. Вместе с предшествовавшими выходными, этот праздник и образует большой, то есть трехдневный уикэнд, - сообщает "7 Дней". Кто следит за работой Шейк, знает, что она рекламирует.

Напомним, Ирина рассталась с отцом своей двухлетней дочки Леи Брэдли Купером. Они договорились, чт заботиться о малышке будет отец. Купер недавно свозил дочку на Ибицу и побывал с ней в Диснейленде.

А модель за это время побывала сначала на испанских островах, а потом в Италии.