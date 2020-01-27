Ходченкова покорила поклонников золотым обтягивающем платьем на кинопремии

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27 января 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ELLE

Фото: Светлана Ходченкова, Instagram

Известная российская актриса Светлана Ходченкова появилась на кинопремии «Золотой орел» в длинном дизайнерском платье в оттенке желтое золото. Поклонники и представители модного глянца обратили внимание на «идеальную» фигуру знаменитости.

Актриса позировала на красной дорожке в обтягивающем платье со шлейфом и открытой спиной от дизайнера Alexander Terekhov. Ходченкова дополнила образ ювелирными украшениями бренда Bvlgari – колье, серьги, часы и браслеты из розового золота со сверкающими бриллиантами.

При этом для своего образа знаменитость выбрала аккуратно собранную в пучок прическу и естественный макияж.

Ранее сообщалось, что новый министр культуры Ольга Любимова появилась на вечере в «кокетливом наряде» черного цвета и теплых чулках.