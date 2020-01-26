Известный стилист оценила

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26 января 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: Ольга Любимова, mkrf.ru /globallookpress.com

Телеведущая телеканала «Пятница» и стилист Алина Ян оценила наряды популярных звезд российского шоу-бизнеса на кинопремии «Золотой орел». Однако в поле зрения модного критика попала и глава Минкульта РФ Ольга Любимова, которая открывала вечер, сообщает kp.ru.

Алина Ян отметила, что новый министр культуры – человек, который «не живет формальностями». Любимова появилась на церемонии в черном платье с бантом на спине.

«Леди в чёрном. Впрочем, чёрный цвет был дресс-кодом премии. Ольга выбрала для церемонии миди с бантом на поясе. С одной стороны по-девичьи кокетливо, но за счёт чёрного цвета и плотной ткани платье выглядит достойно и элегантно … Минимум макияжа, аккуратные неброские аксессуары», - пояснила стилист.

Девушка добавила, что Любимова не стала делать каких-то начесов или кудрей. По её словам, у министра был маникюр трендовых нюдовых оттенков и «элегантная стрижка», которая не требует ежедневной укладки. При этом Алина Ян обратила внимание на теплые чулки, которые надела политик, скорее всего, из-за прохладной погоды.

Ранее стали известны подробности личной жизни министра.