Появились подробности личной жизни нового министра культуры: живет в съемной квартире с детьми

СМИ выяснили подробности личной жизни нового министра культуры Ольги Любимовой. Источник рассказал о её семье, жизненных обстоятельствах и пути по карьерной лестнице, сообщает kp.ru.
Стало известно, что Любимова - дочка ректора театрального института им.Щепкина - Бориса Любимова, внучка переводчика Николая Любимова и правнучка известного российского актера Василия Качалова, а другом главы министерства и соседом по даче является режиссер Никита Михалков.
Источник сообщил, что Любимова живет в съемной квартире с двумя детьми, а семья владеет дачей в элитном поселке на Николиной горе, которую они ремонтировали общими усилиями.
При этом друзья министра говорят, что Любимова сделала себя сама и выстроила карьеру от простого журналиста до продюсера и замдиректора дирекции социальных и публицистических программ Первого канала. Кроме этого, она писала сценарии для документальных и православных фильмов.
«На самом деле религиозной документалистики было не так много. Гораздо больше она написала сценариев для исторических документальных фильмов … Она - очень талантливый человек, хорошо пишет и так же хорошо говорит … При этом она не из киношной тусовки, что тоже важно, чтобы спокойно, беспристрастно работать на этой должности», - пояснил член экспертного совета Минкульта Александр Замыслов.
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