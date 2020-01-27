Актриса Татьяна Лазарева рассказала, что помогла мошенникам обокрасть её

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27 января 2020, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Татьяна Лазарева, Instagram

Известная российская актриса Татьяна Лазарева поделилась с поклонниками не самой приятной историей в своей жизни. Знаменитость рассказала, что стала жертвой «убедительных и профессиональных» мошенников.

Актриса рассказала, что ей позвонили на телефон якобы сотрудники банка, заявив, что её счета подверглись опасности и необходимо срочно сообщить личные данные. Лазарева отметила, что много раз слышала о таких ситуациях, но не смогла заподозрить подвоха. По её словам, диалог велся «профессионально и убедительно», что она назвала нужную информацию.

Позже знаменитость заметила, что с её карт сняли крупную сумму денег, однако банк вовремя успел заблокировать счета.

«У меня сняли все мои деньги с карточек с моей же помощью», - пояснила «звезда».

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