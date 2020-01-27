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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Ковальчук показала, как "встречать мужа по утрам"

, 09:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Ковальчук показала, как
Фото: Юлия Ковальчук, Instagram

Известная российская певица Юлия Ковальчук показала поклонникам, как правильно встречать своего мужа по утрам. Знаменитость поделилась нежным женственным образом. 

На снимке Ковальчук позирует на лестничных ступеньках в дизайнерском красном платье со шлейфом. Стоит отметить, что платье подчеркивает стройную фигуру певицы и делает акцент на её длинных ногах.

«А вы как думали, я каждое утро так мужа встречаю», - иронично пояснила знаменитость.

Женская часть аудитории тут же поддержала Ковальчук, отметив, что именно так и нужно встречать «вторую половинку». Других же заинтересовало, откуда популярный певец Алексей Чумаков приходит под утро. 

Напомним, что звездная пара состоит в браке с 2013 года, а в 2017 году у них появилась дочка Амелия.

 
 
 
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Публикация от Julia Kovalchuk/Юлия Ковальчук (@juliakovalchuk)26 Янв 2020 в 2:48 PST

БА

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