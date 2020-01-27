Ковальчук показала, как

Известная российская певица Юлия Ковальчук показала поклонникам, как правильно встречать своего мужа по утрам. Знаменитость поделилась нежным женственным образом.
На снимке Ковальчук позирует на лестничных ступеньках в дизайнерском красном платье со шлейфом. Стоит отметить, что платье подчеркивает стройную фигуру певицы и делает акцент на её длинных ногах.
«А вы как думали, я каждое утро так мужа встречаю», - иронично пояснила знаменитость.
Женская часть аудитории тут же поддержала Ковальчук, отметив, что именно так и нужно встречать «вторую половинку». Других же заинтересовало, откуда популярный певец Алексей Чумаков приходит под утро.
Напомним, что звездная пара состоит в браке с 2013 года, а в 2017 году у них появилась дочка Амелия.
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