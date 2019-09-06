Юлия Ковальчук призналась, что у дочери может появиться братик или сестрёнка

Певица Юлия Ковальчук рассказала, что нашла своё «Женское предназначение» - быть мамой. Ковальчук и её муж певец Алексей Чумаков стали родителями почти два года назад – тогда у пары родилась дочь Амелия.

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Ковальчук призналась, что они с супругом не исключают возможности в будущем родить второго ребёнка, передаёт СтарХит. Певица рассказала, что теперь не представляет свою жизнь без дочери.

«Даст Бог, в скором времени у нее появится сестренка или братик. Сейчас я просто уверена, что мое женское предназначение — быть мамой. Не просто дать свет новой душе, а вместе с ней проживать каждую минутку, учиться, развиваться и мудреть», - говорит Ковальчук.