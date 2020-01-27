Рената Литвинова не будет подавать в суд на сбившую ее автоледи, хотя та даже не извинилась

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27 января 2020, 09:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

актриса Рената Литвинова, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Знаменитая актриса Рената Литвинова сообщила журналистам, что не намерена подавать в суд на автоледи, которая сбила ее в Москве. Дорожно-транспортное происшествие случилось в день рождения артистки.

Литвинова в беседе с журналистами НТВ заявила, что автомобилистка была обязана остаться на месте аварии, однако почему-то уехала. Кроме того, женщина даже не извинилась перед актрисой.

Рената Литвинова уточнила, что врачи оперативно зашили все раны, поэтому в настоящий момент она чувствует себя хорошо. Кроме того, знаменитость заметила, что с ней произошел мистический инцидент, поскольку попасть в ДТП в собственный день рождения – "это надо умудриться".