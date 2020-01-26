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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Шнуров рассказал, почему русские любят креативить

, 18:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Шнуров рассказал, почему русские любят креативить
Фото: соцсети

Сергей Шнуров креативности на Студенческом фестивале предпринимательства в Москве порассуждал о креативности русских людей. По мнению музыканта, россияне – одни из самых креативных людей в мире.

По словам Шнурова, русские люди творчески подходят к решению любых вопросов – от открывания бутылок до уплаты налогов. При этом музыкант отметил, что это делается не ради продвижения прогресса, а с целью привлечь к себе внимание и обеспечить собственную безопасность при помощи материальных и нематериальных благ.

«Выдавать идеи в пустоту и ради самих этих идей эволюция нас не научила, да и не должна была... Перед тем как самозабвенно что-то созидать, хорошо бы понять, для чего вы это делаете», - резюмировал Шнуров.

АБ

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