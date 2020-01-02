Сергей Шнуров пожалел, что его подопечный

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2 января 2020, 21:03 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Шнуров, фото: Instagram

Известный певец и телеведущий, наставник конкурса "Голос" Сергей Шнуров прокомментировал финал шоу, в котором его подопечный уступил победу другому участнику, шутливым стихотворением.

Напомним, накануне Антон Токарев, являвшийся протеже экс-лидера группы "Ленинград" в музыкальном телешоу "Голос" проиграл финал конкурса. Победителем стал певец из Кабардино-Балкарии Аскер Бербеков.

На своей странице в социальной сети Instagram Сергей Шнуров разместил отрывок одного из выступлений своего подопечного, сопроводив данный видеоролик шутливым стихотворением об итогах нашумевшего проекта.

"Я бы накрутил бы баллы. Но не дали, не спасу. Ученик мой - славный малый, жаль, что он не сын Алсу", - подписал музыкант, припомнив таким образом недавний скандал телешоу "Голос.Дети" с участием дочери певицы.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)2 Янв 2020 в 5:31 PST