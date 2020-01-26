Алла Пугачева дала взрослым

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26 января 2020, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Алла Пугачева, Mercedes-Benz Fashion Week Russia /globallookpress.com

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева поделилась с поклонниками небольшим советом по стилю. Знаменитость рекомендует «дамам за 70» приобрести не для всех привычный предмет одежды.

«Моя вуаль, моя крепость. Рекомендую всем дамам 70+», - написала в Instagram певица.

Пугачева показала свою фотографию с вуалью. При этом уделила внимание глазам, подчеркнув их выразительность черной тушью и подводкой такого же цвета. К совету знаменитости решили прислушаться не только поклонники, но и телеведущая Эвелина Бледанс:

«Спасибо за совет! Уже запасаюсь»

Ранее подписчиков покорили снимки, на которых Пугачева выглядит заметно моложе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)26 Янв 2020 в 12:38 PST