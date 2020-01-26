Алла Пугачева дала взрослым

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева поделилась с поклонниками небольшим советом по стилю. Знаменитость рекомендует «дамам за 70» приобрести не для всех привычный предмет одежды.
«Моя вуаль, моя крепость. Рекомендую всем дамам 70+», - написала в Instagram певица.
Пугачева показала свою фотографию с вуалью. При этом уделила внимание глазам, подчеркнув их выразительность черной тушью и подводкой такого же цвета. К совету знаменитости решили прислушаться не только поклонники, но и телеведущая Эвелина Бледанс:
«Спасибо за совет! Уже запасаюсь»
Ранее подписчиков покорили снимки, на которых Пугачева выглядит заметно моложе.
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