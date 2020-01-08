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Пугачева поразила поклонников помолодевшим внешним видом на рождественском фото

, 18:34 [ «Аргументы Недели» ]

Пугачева поразила поклонников помолодевшим внешним видом на рождественском фото
Фото: Алла Пугачева, Instagram

Известный юморист и телеведущий Максим Галкин поделился с поклонниками рождественским снимком на ужине с друзьями. Поклонники отметили, что Примадонна на фотографии выглядит заметно помолодевшей.

"Традиционный рождественский ужин у друзей", - подписал снимок шоумен.

На снимке Алла Пугачева позирует в обтягивающей черной кофте и светлых широких брюках с высокой талией. Образ певицы дополняет естественный макияж и большой коричневый пояс.

Поклонники Примадонны осыпали её множеством комплиментов. По их мнению, Пугачева похожа на "18-летнюю девочку". Некоторые даже заявили, что она выглядит лучше своего супруга Максима Галкина. Другие считаю, что настоящий возраст певицы выдают только руки.

 
 
 
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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)7 Янв 2020 в 6:36 PST

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