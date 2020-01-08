Пугачева поразила поклонников помолодевшим внешним видом на рождественском фото

Известный юморист и телеведущий Максим Галкин поделился с поклонниками рождественским снимком на ужине с друзьями. Поклонники отметили, что Примадонна на фотографии выглядит заметно помолодевшей.
"Традиционный рождественский ужин у друзей", - подписал снимок шоумен.
На снимке Алла Пугачева позирует в обтягивающей черной кофте и светлых широких брюках с высокой талией. Образ певицы дополняет естественный макияж и большой коричневый пояс.
Поклонники Примадонны осыпали её множеством комплиментов. По их мнению, Пугачева похожа на "18-летнюю девочку". Некоторые даже заявили, что она выглядит лучше своего супруга Максима Галкина. Другие считаю, что настоящий возраст певицы выдают только руки.
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