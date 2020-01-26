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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Ушедшую из жизни в 2011 году Людмилу Гурченко сделают ведущей реалити-шоу

, 10:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Ушедшую из жизни в 2011 году Людмилу Гурченко сделают ведущей реалити-шоу
Фото: Людмила Гурченко, Instagram

В ближайшее время на одном из российских телеканалов планируют запустить телепроект «Битва престолов». При этом «ведущей» нового шоу станет легендарная актриса Людмила Гурченко, ушедшая из жизни около девяти лет назад.

Отмечается, что образ Гурченко сделают при помощи компьютерных технологий и 3-D модели на основе искусственного интеллекта. 

Однако настоящими телеведущими станут актриса Настасья Самбурская и блогер Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка.

Создателем проекта является Владимир Комиссаров, которому принадлежит реалити-шоу «ДОМ-2». Главная идея шоу-воссоздать атмосферу эпохи Средневековья. По его словам, он предлагает участникам ответить на один вопрос, можно ли быть счастливым, когда ты популярен, но за спиной тебя «поливают грязью».

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